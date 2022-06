Naiara Moreira e imigrante brasileira a viver no nosso pais, ficou sem emprego e ja pondera o regresso ao Brasil, com o marido e o filho. Com atual crise economica e falta de emprego, muitos imigrantes procuram a associacao Amigrante no sentido de os ajudarem a regressar ao pais de origem, 8 de fevereiro de 2011. (Acompanha texto)

PAULO CUNHA/LUSA