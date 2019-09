“Num momento em que por ano [no mundo] são cerca de 800.000 as pessoas cuja causa de morte é o suicídio, o que se traduz num suicídio a cada 40 segundos, a SOS Voz Amiga ressalta a necessidade de, como comunidade, darmos voz à saúde mental”, afirma a associação num comunicado enviado à agência Lusa nas vésperas de assinalar o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio (10 de setembro).

Em 2018, a linha de apoio em situações agudas de sofrimento da SOS Voz Amiga atendeu 4.000 chamadas e estima que este ano já ultrapasse as 6.000.

A associação sublinha que o suicídio é a décima quinta causa de morte no mundo, mas a primeira entre os jovens dos 15 aos 24 anos, sendo por isso urgente “dar voz à saúde mental, e muito em especial, junto deste segmento da população”.

Com o objetivo de chegar mais facilmente a este público, a Associação SOS Voz Amiga estabeleceu um protocolo com a Escola Superior de Comunicação Social do Politécnico de Lisboa, resultando daí uma maior presença da associação nas redes sociais.

“Continuar do lado de cá do telefone, oferecendo como ombro o ouvido, tentando amenizar o sofrimento de quem nos liga e evitar o pior para muitos é o que todos podemos esperar da SOS Voz Amiga”, afirma no comunicado o presidente da associação, Francisco Paulino.

Fundada há 41 anos, a SOS Voz Amiga foi a primeira linha telefónica de apoio em situações agudas de sofrimento.

Inicialmente posicionada como uma linha de prevenção do suicídio, apoia hoje todos os que relatam questões de angústia ou depressão, vítimas de solidão ou com graves problemas afetivos e familiares, além dos que padecem de perturbações do foro mental.

A associação é constituída por voluntários que, depois de uma formação com profissionais de saúde mental, se disponibilizam a atender esta linha telefónica diariamente entre as 16:00 e as 24:00.

A Linha SOS Voz Amiga está disponível através dos números 213544545, 912802669, 963524660, entre as 16:00 e as 24:00, e da Linha Verde gratuita (800209899) entre as 21:00 e as 24:00.