Em fevereiro deste ano, o diretor-geral da LAM disse que o regresso da companhia ao espaço europeu vai colocar a LAM num novo ‘network’, considerando que a rota será sustentável.

"Olhamos a inteligência de tráfego e notamos que, de longe, esta é a rota que tem mais passageiros. Não só entre Lisboa e Maputo, como também de Maputo para Lisboa e depois para a Europa ocidental", afirmou, então, João Carlos Pó Jorge.

Na ocasião, a companhia indicou que o retorno da LAM ao espaço europeu seria feito em cooperação com a companhia aérea privada portuguesa Hi Fly, proprietária da aeronave, e com a qual foi acordado um período experimental de seis meses.

A última vez que a LAM voou para Portugal foi em 2011, ano em que Moçambique foi banido do espaço europeu.