"Os transportes a realizar vão ser muito mais do que o típico transporte escolar casa-escola-casa", informa a CML em comunicado que o SAPO24 recebeu.

As deslocações para as "aulas de educação física das escolas sem pavilhão desportivo (EB Luís de Camões e EB Parque das Nações), para as semanas da Escola Ciência Viva, para o programa de apoio à natação curricular e ainda para as viagens no âmbito do Passaporte Escolar" estão asseguradas por este serviço.

Com a aprovação deste novo contrato, antecipando o aumento do número de alunos em algumas das escolas, a CML afirma reforçar "a oferta com mais três autocarros, aumentando para um total de 26 o número de viaturas que circularão diariamente".

Este aumento, segundo a CML, significa que o "transporte para as aulas de educação física que se realizam nos Pavilhões dos Lóios e do Casal Vistoso" é garantido para "três turmas para o Pavilhão do Conhecimento, no quadro do Programa Ciência Viva".

A adjudicação do contrato foi através de concurso público internacional, no valor de 380.500€ (a que acresce IVA) e será válido até junho de 2024, podendo ser renovado se tal vier a corresponder ao interesse da autarquia. A proposta foi aprovada por maioria em reunião de Câmara, contando com a abstenção do Bloco de Esquerda.