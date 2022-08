“Estou comprometido com o vosso trabalho e consciente do vosso papel, por isso sei bem a importância da construção da nova escola do Regimento [de Sapadores Bombeiros de Lisboa] em Marvila, a necessidade de requalificar mais quartéis no nosso regimento, a necessidade de atribuir mais meios, mais apoios, aos nossos bombeiros voluntários, para que cumpram diligentemente esta missão, e queremos fazer mais. Este executivo está do vosso lado”, declarou o presidente da câmara, Carlos Moedas (PSD).

Na cerimónia de comemoração do Dia Municipal do Bombeiro, que decorreu junto à lápide evocativa do incêndio do Chiado, na Rua do Carmo, Carlos Moedas realçou o trabalho destes “soldados da paz” nos momentos difíceis da vida da cidade, referindo que “a história do combate organizado aos fogos é antiga em Lisboa, foi impulsionada por D. João I [reinado de 06 de abril de 1385 a 13 de agosto de 1433], profissionalizada após a Restauração [da Independência, em 01 de dezembro de 1640] e modernizada no século XIX”.

“Foi tanto aquilo que a nossa cidade passou durante estes séculos. Em muitos momentos mais difíceis desta longa história, a nossa cidade teve sempre os bombeiros, os bombeiros como amparo, como forma de segurança, como forma de salvação da nossa gente”, enalteceu.

Carlos Moedas destacou o dia 25 de agosto de 1988: “É um desses momentos em que os nossos soldados da paz salvaram a nossa cidade. Faz hoje 34 anos, exatamente, que deflagrou o incêndio do Chiado. Para muitos, a maior tragédia que se abateu sobre Lisboa depois do terramoto [de 1755].”

No seu discurso, após a evocação do incêndio, inclusive com a colocação de uma coroa de flores sob a placa comemorativa e a realização de um momento de silêncio, o autarca, que é natural de Beja, partilhou as suas memórias desse dia, indicando que se lembra “perfeitamente dessa tragédia”, era um jovem de 18 anos e foi nesse agosto de 1988 que “estava a chegar a Lisboa, pela primeira vez”.

“Lembro-me porque os meus avós viviam no Barreiro e, ao passar o barco, vimos o que era realmente o que se estava a passar: o medo, o choro, as pessoas, tudo nesse dia me marcou, mas marcou-me sobretudo o que a nossa cidade nesse dia perdeu”, afirmou recordando as duas vítimas mortais do incêndio - o bombeiro Joaquim Ramos, do Regimento de Sapadores Bombeiros, e um cidadão.

Na madrugada de 25 de agosto de 1988, um incêndio deflagrou nos extintos armazéns Grandela destruiu 18 edifícios, vários dos quais históricos, provocou mais de 50 feridos, além dos dois mortos, e desalojou cinco famílias, num total de 21 pessoas, deixando ainda duas mil desempregadas e ganhando lugar na memória coletiva como uma das piores catástrofes que assolaram a capital portuguesa.

“Como presidente da câmara, quero deixar um agradecimento a todos os nossos bombeiros, sapadores e voluntários”, referiu Carlos Moedas.

O autarca agradeceu ainda a participação dos bombeiros de Lisboa no combate aos fogos rurais por todo o país, inclusive na serra da Estrela, em Ourém e no Algarve, considerando que “são um exemplo do profissionalismo, da solidariedade”.

“Somos a capital do país e a nossa responsabilidade, meus amigos, é, por isso, acrescida. Temos o dever de ser um exemplo para o nosso país e por todo o país partilharmos esta nossa qualidade, a qualidade dos nossos bombeiros”, disse, reforçando o espírito de solidariedade que marcaram a ação no combate aos fogos em todo o território nacional.

Carlos Moedas deixou o compromisso de apoiar os bombeiros para que possam cumprir a sua missão.

A cerimónia, que despertou a curiosidade de quem circulava pela Rua do Carmo, contou com a presença do presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), José Duarte da Costa, do comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, Tiago Lopes, do presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, António Nunes, e de comandantes e representantes dos corpos dos bombeiros voluntários e vereadores.