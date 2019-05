Na segunda sessão de debate público do Portugália Plaza, que decorreu no Mercado de Culturas na noite de quarta-feira, Luís Castro, da associação, anunciou a possibilidade de interpor uma providência cautelar caso “se mantenha este tipo de projeto tal como está”.

Em declarações à Lusa, à margem do debate organizado pela Junta de Freguesia de Arroios, Luís Castro defendeu que o futuro empreendimento porá “em causa o ambiente e a qualidade de vidas das pessoas”, reforçando que os moradores estão a avaliar a “possibilidade de avançar com uma providência cautelar que questione a legitimidade e a legalidade do projeto tal como está”.

Esta associação agrega os coletivos Vizinhos do Areeiro, Vizinhos da Penha de França, Vizinhos de Alvalade, Vizinhos das Avenidas Novas e Vizinhos de Arroios.

No debate desta quarta-feira, marcado por uma discussão acesa que durou mais de quatro horas, a maioria dos munícipes que intervieram manifestou-se contra a intervenção urbanística, criticando sobretudo a volumetria do edifício proposto, do ensombramento que causará e do impacto na paisagem.

Joaquim Camacho, que mora no quarteirão em frente, considerou que “aquela torre de 16 andares não entra na cabeça de ninguém”, tendo outro morador da zona ter destacado que durante as obras “aquela zona vai ficar um caos completo”.

Por seu turno, Carlos Amaral e Tiago Saraiva lamentaram que não tenha havido mais envolvimento com a comunidade, enquanto José Miguel Fonseca, arquiteto e urbanista, defendeu que “a câmara municipal precisa de dinheiro, precisa de taxas”.

Luís Castela, freguês de Arroios há 29 anos, disse que “a paisagem será prejudicada”, defendendo que a cidade das sete colinas deveria ser preservada, e vincou que a “torre vai criar um problema".