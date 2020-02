O alerta foi dado às 10h25 desta quinta-feira, depois de um veículo ligeiro, que seguia na Avenia Marginal, junto ao Hospital José de Almeida, se ter despistado e caído no areal.

No carro seguiam dois passageiros, ambos ficaram com ferimentos ligeiros e foram transportados para o Hospital São Francisco Xavier, após uma primeira avaliação no local feita por uma equipa do INEM.

O trânsito na Avenida Marginal esteve condicionado, mas cerca das 11:30 “já está normalizado”. No local estiveram equipas dos Bombeiros de Carcavelos e da Parede, assim como o INEM e a PSP.