A cidade de Lisboa vai celebrar o centenário do nascimento de Nelson Mandela com um espetáculo do grupo coral “Gospel Collective” e a exibição do filme “Invictus”, na próxima terça-feira, na Praça do Município, informou hoje a Câmara Municipal.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, vai inaugurar às 12:00 do mesmo dia (17 de julho) uma rotunda na Alta de Lisboa com o nome do antigo presidente da África do Sul e ativista anti-apartheid, segundo um comunicado divulgado pela autarquia.

O chefe do executivo municipal segue depois para o Teatro Thalia às 14:30, onde vai participar na abertura da conferência “Mandela e Eu”. O evento conta, entre outros, com D. Ximenes Belo, Prémio Nobel da Paz, John Carlin, jornalista e autor do livro 'Invictus', John Volmink, presidente da Ubuntu Global Network, e Nuno Delgado, judoca medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2000, distinguido por projetos de responsabilidade social, acrescenta a nota.

As festividades prosseguem às 21:15 na Praça do Município, com um espetáculo do grupo coral “Gospel Collective”, que vai contar com a participação de Kalaf, escritor e músico ex-membro dos Buraka Som Sistema. O evento conta também com exibição do filme “Invictus”, de Clint Eastwood, em ecrã gigante. Ambas as atividades têm entrada livre.

As comemorações do nascimento do ex-líder sul-africano, uma parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Academia de Líderes Ubuntu, do Instituto Padre António Vieira, decorrem na capital na véspera do Dia Internacional Nelson Mandela, celebrado em 18 de julho, data do seu nascimento.

Advogado e ativista do Congresso Nacional Africano, Nelson Mandela foi preso em 1962, numa altura em que o regime de apartheid na África do Sul intensificava a sua campanha brutal contra os opositores políticos. Na altura com 44 anos, Nelson Mandela passaria os 28 anos seguintes na prisão, sendo libertado apenas a 11 de fevereiro de 1990.

O ex-presidente sul-africano morreu a 5 de dezembro de 2013, aos 95 anos, depois de uma vida dedicada à luta contra a discriminação racial e contra as injustiças sobre a população negra.