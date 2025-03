Numa parceria da Câmara Municipal de Lisboa com a EMEL e a Telpark, vão ser disponibilizados 3500 lugares de estacionamento noturno a residentes da cidade, entre as 18h00 e as 10h00 durante a semana e durante todo o dia aos fins de semana e feriados.

Esta campanha abrange 36 parques de estacionamento em 14 juntas de freguesia de Lisboa. O valor a pagar será de 22€ por mês, sem necessidade de entrega do dístico da EMEL.

Segundo a autarquia, esta medida visa "alargar a oferta de estacionamento noturno na cidade, quer através dos parques EMEL, como da parceira Telpark, utilizando lugares de estacionamento que estavam vazios à noite, indo ao encontro de quem tem, precisamente neste período, dificuldades de estacionamento no espaço público".

“Temos desde o início do mandato procurado explorar todas as soluções que possam atenuar os problemas de estacionamento aos munícipes da cidade, principalmente no período noturno, quando grande maioria regressa às suas casas. Este foi mais um caminho, como são a articulação do passe Navegante e a utilização gratuita nos parques de estacionamento Navegante nas entradas da cidade, permitindo também a articulação com a utilização das bicicletas da rede Gira. Também na área da mobilidade, não posso deixar de destacar a medida fundamental dos transportes públicos gratuitos, que contam já com mais de 105 mil adesões entre os mais velhos e os mais novos”, salienta o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.

Para o vice-presidente da CML, Filipe Anacoreta Correia, “estes 3.500 lugares são criados para tornar mais fácil o estacionamento dos Lisboetas. Queremos que os munícipes possam ter a opção de estacionar em segurança, e com a comodidade de ter um lugar garantido, a um preço diário de 70 cêntimos, mais barato do que um café. Além disso, desta forma, estamos a contribuir para retirar carros da rua”.

Parques aderentes