Os dois dos mais ambicionados ‘óscares’ foram entregues na gala da Grand Final da 25.ª edição dos World Travel Awards, que, pela primeira vez, decorreu em Portugal, mais concretamente no Pátio da Galé, no Terreiro do Paço, em Lisboa.

Para os registos, fica também a primeira vez que Lisboa recebe dois prémios mundiais no mesmo ano. Em junho, a capital portuguesa tinha sido distinguida como Melhor Cidade Destino na Europa.

Na corrida ao título de melhor cidade destino estavam Auckland (Nova Zelândia), Cidade do Cabo, Dubai, Durban (África do Sul), Hanói, Hong Kong, Kuala Lumpur, Las Vegas (EUA), Londres, Marraquexe (Marrocos), Mazatlán (México), Nova Iorque (EUA), Paris, Quito, Rio de Janeiro (Brasil), São Petersburgo (Rússia) e Sydney (Austrália).

Na categoria de ‘City Break’, Lisboa bateu as cidades de Atenas, Cidade do Cabo, Cuenca (Equador), Dubai, Genebra (Suíça), Hong Kong, Lima, Medellin (Colômbia), Nova Iorque (EUA), Orlando (EUA), Playa del Carmen (México) e Sydney (Austrália).