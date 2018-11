O guia estará disponível gratuitamente no Lisbon Story Centre até domingo, numa exposição de fotografia hoje inaugurada, que expõe retratos da comunidade no Facebook sobre Lisboa.

“Vai ser possível descobrir Lisboa através dos olhos dos lisboetas, penso que será muito importante, não só para as pessoas que cá vivem, mas também para os turistas. Será possível descobrir novas zonas onde correr, onde andar de bicicleta, novos restaurantes ou recomendações sobre produtos, por exemplo”, disse.

De acordo com a responsável, o guia apresentado esta manhã no Lisbon Story Centre, no Terreiro do Paço, reflete o “orgulho que as pessoas têm na cidade” e servirá turistas e portugueses.

“Este guia resulta das contribuições de várias comunidades no Facebook. A diferença entre este guia e qualquer outro é que este é feito pelas pessoas, é simples e complementa os que já existem”, disse à agência Lusa a diretora de comunicação do Facebook para a Península Ibérica, Lola Banos.

As fotografias do guia ficaram a cargo do fotógrafo Manuel Gomes da Costa e o design da publicação foi também entregue a um lisboeta, Hugo Silva.

Num guia onde domina a cor amarela, a responsável do Facebook para a Península Ibérica justificou a escolha com a “luz” da cidade.

“Lisboa é reconhecida pelo amarelo. A Praça do Comércio é amarela, os autocarros são amarelos, os elétricos são amarelos e a luz da cidade é amarela”, afirmou.

Para Lola Banos, a escolha de Lisboa para a primeira capital no mundo com a edição de um guia construído a partir dos contributos de comunidades que funcionam na rede social era “óbvia” já que, afirmou, Lisboa é uma cidade com um “património cultural muito rico”.

“Queremos comemorar as comunidades no Facebook e as que existem em Lisboa são realmente interessantes, partilham interesses em comum, a cultura e o amor pela cidade por isso escolhemos Lisboa”, afirmou.

Lisboa junta-se assim a Sevilha, a primeira cidade a disponibilizar aos residentes e visitantes um guia que resulta de comunidades estabelecidas no Facebook.

O guia estará também disponível online e numa versão PDF, para consultar e descarregar a partir da Internet.