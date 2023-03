"As duas primeiras estruturas metálicas, instaladas junto à Rotunda de Entrecampos, estão colocadas em ciclovias segregadas, antes do sinal luminoso, de modo que os utilizadores possam esperar, confortavelmente, pelo sinal verde, montados na bicicleta", pode ler-se no comunicado divulgado pela Câmara Municipal de Lisboa.

E não se pense que estas estruturas vão passar despercebidas: "os equipamentos têm uma frase na base da estrutura para que os cidadãos percebam a sua funcionalidade: Descanse o pé aqui… obrigado por andar de bicicleta!".

A autarquia adiantou ainda que "a instalação destes equipamentos está integrada num projeto piloto que pretende avaliar a perceção dos utilizadores relativamente à valência do seu uso, de forma a aferir a instalação de mais estruturas noutras zonas da cidade".

A medida foi "promovida pelo vereador responsável pelo pelouro da Mobilidade, e vice-presidente do executivo municipal, Filipe Anacoreta Correia" e visa a "promoção de modos de locomoção suaves e sustentáveis".

Assim, o grande objetivo é "tornar Lisboa uma cidade descarbonizada e amiga do ambiente, proporcionando a fruição do espaço público a todos aqueles que vivem, trabalham ou visitam a cidade".