Segundo os promotores do protesto, a organização Climate Save Movement, com o Governo de Jair Bolsonaro, a floresta da Amazónia corre maiores riscos, com consequências para as alterações climáticas e o ambiente mundial.

Daniela Ferreira, da organização, adiantou que o protesto decorreu hoje em cerca de 30 cidades em todo o mundo.

"Estamos aqui para mostrar a nossa mensagem, e que estamos aqui pela Amazónia, pelos animais e pelos povos indígenos", afirmou a representante da organização, em declarações à Lusa, hoje pouco antes das 11:00, hora para que estava convocada a manifestação, em Lisboa.

No local, estavam àquela hora mais polícias do que manifestantes, situação que não se alterou na hora seguinte.

A polícia estava ali, garantiu o comissário Negreiro da PSP, "como estaria noutra qualquer manifestação" para garantir a ordem.

Mas o ambiente não podia ser mais tranquilo. Os manifestantes, que foram chegando a pé ou de bicicleta, à hora marcada apenas se juntaram e exibiram cartazes, com frases como "Amazónia é um dos principais pulmões do mundo", "save the planet, save yourself, save the animals", com a imagem de um golfinho rosa sobre fundo preto, ou "mudança climática depende da mudança do homem".

Alguns, como Diana Moura, 'vegan' desde os 13 anos, estavam ali como podiam estar em qualquer outra manifestação a favor do ambiente.

"O que me leva a estar aqui é que todos temos responsabilidade perante o mundo, perante o nosso clima e perante a nossa natureza", comentou.

Sobre as medidas de Jair Bolsonaro, Diana Moura, pouco sabe. “Não estou muito dentro disso. Sei que mais uma vez se vai destruir mais campos e mais florestas para campos de cultivo, desnecessariamente".

"Achamos por bem que haja esta iniciativa do Climate Save Movement também em Portugal, de forma a mostrar à população a causa da desflorestação, que principalmente é devida à indústria agropecuária, e neste caso também às medidas que Bolsonaro está a efetuar e que estão a prejudicar as tribos indígenas”, defendeu, por seu lado, Daniela Ferreira, que sublinhou a importância de "diminuir o consumo de produtos de origem animal, que contribui para o aumento dos gases com efeito de estufa e para as alterações climáticas”.

A representante do movimento ambientalista diz que uma das medidas mais preocupantes de Bolsonaro é a retirada de pastas que estavam no Ministério do Ambiente brasileiro para ficarem sob a alçada de outras entidades.

Natanael Salvan, um dos poucos brasileiros ali presentes, e ativista do Climate Save Movement, explicou que o movimento juntou agora também às suas causas "a floresta da Amazónia, porque é uma questão preocupante para o mundo todo e não só para o Brasil".

A eleição de Jair Bolsonaro para a presidência do Brasil "alertou muito" as pessoas, considerou Netanael, pela maneira como o novo Presidente brasileiro fala, "muito ligado às questões económicas e não às questões sociais".

"Ele prometeu acabar com o Ministério do Ambiente, não acabou, mas desmantelou e separou várias pastas, partes importantes, entregando-as a outros setores, perdendo-se um pouco as responsabilidades", afirmou o ativista.