De acordo com os dados do Portal do Serviço Nacional de Saúde, consultados pela agência Lusa, 84 doentes com pulseira amarela (urgente) encontravam-se às 22:00 de hoje no serviço de urgência geral do hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), com um tempo médio de espera de 9 horas e 42 minutos, quando o tempo recomendado é de 60 minutos.

Nesta unidade, três pessoas com pulseira laranja (tempo recomendado de dez minutos) aguardavam com um tempo de espera de 2 horas e 55 minutos.

No Hospital Santa Maria, o tempo médio de espera era de 5 horas e 16 minutos, estando àquela hora 37 pessoas com pulseira amarela no serviço de urgência central, enquanto no serviço de urgência geral do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, 72 pessoas aguardavam com pulseira amarela, com um tempo de espera de 3 horas e 59 minutos.

Nos hospitais São Francisco Xavier, São José e Garcia de Orta, em Almada, o tempo de espera é de 4 horas e 10 minutos (6 pessoas), 2 horas e 51 minutos (7) e 1 hora e 58 minutos (58), respetivamente.

Já no hospital pediátrico D. Estefânia o tempo de espera é de 1 hora e 28 minutos para doentes urgentes, encontrando-se 12 pessoas a aguardar no serviço de urgência, enquanto quatro (com 17 minutos de tempo de espera) estavam com pulseira laranja.

Na urgência pediátrica do Fernando Fonseca, o tempo de espera era de 01 hora e 26 minutos (01 pessoa).

Na região do Porto, no Hospital S. João, o tempo médio de espera é de 1 hora e 57 minutos para doentes muito urgentes, encontrando-se quatro pessoas com pulseira laranja e de 3 horas e 11 minutos para doentes urgentes, encontrando-se 37 pessoas com pulseira amarela. Na urgência pediátrica, o tempo de espera para doentes urgentes é de 1 hora e 49 minutos (13 pessoas).

No Hospital Santo António, o tempo de espera para doentes urgentes é de 4 horas e 55 minutos encontrando-se à espera 28 pessoas, enquanto no Pedro Hispano, em Matosinhos, o tempo de espera para doentes urgentes é de 05 horas e 48 minutos (15 pessoas).

No Hospital Eduardo Santos Silva, Vila Nova de Gaia, estavam à espera na urgência polivalente 47 pessoas com pulseira amarela, com tempo de espera de 3 horas e 11 minutos, enquanto a urgência pediátrica tinha seis doentes urgentes com um tempo de espera de 1 hora e 36 minutos.

A triagem de Manchester, que permite avaliar o risco clínico do utente e atribuir um grau de prioridade, inclui cinco níveis: emergente (pulseira vermelha), muito urgente (laranja), urgente (amarelo), pouco urgente (verde) e não urgente (azul).

Nos casos de pulseira amarela, o primeiro atendimento não deve demorar mais de 60 minutos, e no caso da pulseira verde a recomendação é que não vá além de 120 minutos (duas horas).