A responsabilidade pela manutenção das árvores na Avenida da Liberdade é da junta de freguesia de Santo António. Porém, afirma José Sá Fernandes, vereador com o pelouro do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia na autarquia da capital, as árvores desta que é uma das principais artérias de Lisboa estão em bom estado fitossanitário.

Segundo disse à agência Lusa o segundo comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros o autocarro foi retirado do local pelas 11:25, com recurso a escolta policial, e vai ser transportado para o estaleiro da Carris.

Os trabalhos mais gravosos foram a retirada de dois turistas belgas que ficaram encarcerados no topo do autocarro, cuja cobertura frontal cedeu com o embate.

No local do acidente estiveram 25 operacionais, apoiados por um total de 12 viaturas médicas, entre ambulâncias do INEM e viaturas dos bombeiros voluntários de Lisboa, Lisbonenses, Sapadores e dos bombeiros Cabo Ruivo e do Beato e também a Proteção Civil municipal.

Do total de 13 feridos, oito foram levados para o hospital de São José e cinco não precisaram de assistência hospitalar, tendo sido assistidas no local, explica Tiago Lopes. Os feridos são homens e mulheres com idades entre os 50 e os 70 anos

Um autocarro turístico embateu esta manhã contra uma árvore na Avenida da Liberdade, no centro de Lisboa. Na viatura de dois andares, com o topo descoberto, seguiam 23 passageiros. 13 deles ficaram feridos, oito dos quais precisaram de assistência hospitalar.

Ainda assim, a autarquia decidiu abater o plátano, que se inclinava sobre a faixa de rodagem. A decisão de a remover justifica-se com desequilíbrio da árvore após o embate.

"Provavelmente, o autocarro deve ter guinado mais para junto do lancil e bateu no próprio tronco da árvore, não foi num ramo", explica Sá Fernandes aos jornalistas. Já a Carris, operadora do autocarro envolvido no acidente, diz não se tratar de um despiste, assumindo, ainda assim, todas as responsabilidades.

"Não houve despiste do condutor, a viatura estava alinhada com o eixo da via, mas a Carristur vai instaurar imediatamente um inquérito para apurar as causas deste acidente", salientou a empresa, realçando que lamenta o sucedido e que assumirá todas as “responsabilidades legais que lhe sejam remetidas".

Sá Fernandes aponta "alguma inclinação, talvez algum excesso de velocidade" do autocarro como causas prováveis para o embate.

"Ainda vamos ver o que aconteceu, mas não temos reclamações dos autocarros em relação à situação aqui" na Avenida da Liberdade, diz Sá Fernandes, mas aponta a necessidade de ter cuidado: "as árvores veem-se bem, [os autocarros] têm determinadas alturas e é evidente que se eles encostarem muito ao lancil, que dá a ideia que foi o caso que aqui aconteceu, batem nas árvores".

Tendo em conta que as árvores se inclinam sobre a via BUS, nos extremos da faixa de rodagem, questionado pelos jornalistas sobre se a solução passa pelos autocarros deixarem de usar essa via para se desviarem das árvores, Sá Fernandes reforça que "uma coisa é estar a circular na faixa de rodagem e outra é estar encostado ao lancil, basta o espelho retrovisor". "Se virmos a fotografia, o tronco da árvore estava dentro do lancil", conclui.

Ainda assim, a autarquia vai fazer "um levantamento de todas as situações, juntamente com a junta de freguesia" para tentar "agir da melhor maneira", afirma o responsável da autarquia. Nessas ações inclui-se a reavaliação do estado fitossatinário das árvores da avenida.

O autocarro embateu com a cobertura dianteira do segundo piso no tronco de uma árvore, no sentido nascente da Avenida da Liberdade, em Lisboa. A via esteve parcialmente cortada para a retirada dos feridos, bem como da viatura, e totalmente cortada para o corte da árvore, tendo o trânsito sido totalmente restabelecido pelas 12:15, estando a circular com normalidade nos dois sentidos, verificou o SAPO24 no local.

[Notícia atualizada às 13:45]