"Em 25 anos acompanhámos mais de 10.000 famílias em quatro regiões, construímos três Casas, entregámos 22 Bolsas de Estudo, brincámos em 50 Campos de Férias; contamos com cerca de 650 Voluntários em todo o país e, em cada necessidade sentida, damos voz na defesa dos direitos das crianças com cancro e suas famílias. Agora, vamos aumentar a capacidade da Casa Acreditar de Lisboa onde, gratuitamente, estão alojadas famílias de crianças em tratamento no IPO Lisboa. De 12 passaremos para 32 quartos. Chegaremos a mais 20 crianças. São mais 20 famílias de longe que precisam de um porto de abrigo que ofereça conforto, segurança e possibilidade de partilha de experiências".

É com esta síntese do trabalho realizado que a Associação Acreditar apresenta a iniciativa que terá lugar no dia do seu 25º aniversário, 12 de outubro, nas quatro cidades onde está presente em Portugal: Lisboa, Porto, Coimbra e Funchal. Serão esses os locais que acolherão uma caminhada entre as 10h e as 12h30.

O roteiro será o seguinte:

- Lisboa - ida e volta do Padrão dos Descobrimentos ao Pilar da Ponte

- Porto - do Castelo do Queijo até ao Jardim do Calém

- Coimbra - do Jardim da Sereia até à Praça 8 de Maio

- Funchal - dos Jardins do Lido até à Câmara Municipal do Funchal

A inscrição pode ser feita aqui.