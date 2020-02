Após o acidente desta madrugada, a Segunda Circular, em Lisboa, temnovamente o trânsito cortado. Segundo uma nota da autarquia, a circulação foi cortada "no sentido Aeroporto-Benfica, a partir das entradas da Rotunda do Relógio e da Alta de Lisboa, sendo apenas retomado na entrada após a Churrasqueira do Campo Grande".

O corte está a ser feito para permitir a retirada do pórtico informativo que ficou danificado na sequência do acidente rodoviário desta madrugada na zona das Calvanas, explica a mesma fonte.

No sentido oposto, Benfica-Aeroporto, o trânsito faz-se nas duas vias mais à direita.

A autarquia prevê que os trabalhos de remoção da estrutura, que é de grande dimensão, sejam "demorados", garantindo, no entanto que está, com as restantes entidades competentes, "a fazer todos os esforços para que a situação fique regularizada e a circulação naquele ponto da via seja retomada até ao final da tarde".

As outras entradas e saídas da Segunda Circular estão a funcionar, acrescenta.

Três pessoas morreram hoje na sequência de um despiste de uma viatura ligeira na Segunda Circular, junto ao Campo Grande, em Lisboa, que esteve cortada desde cerca da 01:00 no sentido Aeroporto-Benfica, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

A circulação fazia-se desde cerca das 06:00 nos dois sentidos, embora com uma faixa em cada lado esteja cortada, na sequência do acidente que causou três mortos, adiantou à Lusa fonte da PSP. Às 09:30, o trânsito continuava condicionado dado que estão cortadas ao trânsito as vias mais à esquerda de ambos os sentidos, em cerca de 200 metros na zona do Campo Grande, para que as infraestruturas pudessem ser avaliadas.

“Uma viatura ligeira despistou-se cerca da 01:00 no sentido Aeroporto-Benfica, junto ao Campo Grande, e embateu num poste de iluminação que caiu na estrada invadindo as vias do sentido oposto”, explicou a fonte da PSP.

Em comunicado, a PSP adianta que as três vítimas mortais, os únicos ocupantes do carro, eram todas do sexo masculino com idades entre os 20 e os 40 anos. Na mesma nota, a PSP refere que o veículo capotou e embateu num poste de iluminação, danificando um pórtico de painéis direcionais.

Fonte do Regimento Sapadores de Bombeiros disse à Lusa que o alerta para o acidente foi dado 00:50.