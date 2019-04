O “Lisboa sem Rodinhas” tem como objetivo que todas as crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico das escolas públicas de Lisboa aprendam a andar de bicicleta, afirma a autarquia em comunicado.

O programa visa também sensibilizar para “uma mobilidade sustentável e para os modos ativos, incluindo o uso da bicicleta no dia-a-dia”, adianta a CML.

Segundo a autarquia, o programa será integrado no já existente Programa de Apoio à Educação Física Curricular para as Escolas do 1.º ciclo do ensino básico, que decorre durante o período escolar nas instalações das escolas e é gratuito para os alunos.

A oferta será composta por seis aulas de 45 minutos, distribuídas ao longo de três semanas consecutivas, correspondendo a duas aulas de 45 minutos por semana.