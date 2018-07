O trânsito estará condicionado no Túnel do Marquês, em Lisboa, na noite de quinta-feira e madrugada de sexta-feira devido a trabalhos de manutenção, informou hoje a Câmara Municipal de Lisboa.

De acordo com a mesma fonte, a interrupção da circulação será total entre as 22:00 de quinta-feira e as 06:00 de sexta-feira.

As alternativas à circulação estarão assinaladas e coordenadas no local pela polícia.