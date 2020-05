A atriz Lori Loughin — mais conhecida pelo seu papel no filme “Full House” — e o seu marido, Mossimo Giannulli, concordaram em cumprir pena de prisão, como parte do acordo no qual se declaram como culpados por fraude. Em causa está o polémico esquema de subornos milionários, que envolveu cerca de 50 pessoas, para garantir o acesso dos filhos a faculdades de prestígio nos Estados Unidos. A informação é avançada pela Associated Press (AP), que se baseia nos documentos que foram entregues esta quinta-feira, 21 de maio, no tribunal federal de Boston.

Segundo as informações da AP, se este acordo for aprovado pelo juiz, Loughin irá passar dois meses na prisão e Giannulli cinco. É esperado que os dois se declarem hoje como culpados, através de uma videoconferência.

O julgamento estava previsto para outubro deste ano. A atriz e o marido eram acusados de suborno, no valor de 500 mil dólares (cerca de 457 mil euros), para que as suas duas filhas pudessem entrar na Universidade do Sul da Califórnia, como membros da equipa de remo — embora, segundo a AP, nenhuma praticasse a modalidade. Na altura, os advogados do casal defenderam que ambos acreditavam que o dinheiro iria para a universidade ou obras de caridade, e não para pagar subornos.