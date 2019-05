“Estamos cá de pedra e cal. Estamos felizes e o telefone não para de tocar com pessoas a felicitarem por termos conseguido que a livraria e alfarrabista histórica na cidade, com 117 anos, se mantenha na baixa”, declarou hoje à Lusa Susana Fernandes, uma das proprietárias do estabelecimento, asseverando que este ano a livraria vai candidatar-se à obtenção do estatuto de “interesse nacional”.

À margem da inauguração da exposição “Pablo Picasso. Suite Vollard”, que decorreu hoje no Palácio das Artes, o presidente executivo do grupo Fladgate Partnership, Adrian Bridge, avançou à Lusa que a empresa, proprietária do Hotel Infante Sagres, estava a “repensar” soluções para terminar o projeto hoteleiro aprovado pela Câmara Municipal do Porto, sem adiantar se iriam recorrer da decisão do Tribunal da Relação do Porto.

“Nós precisamos de reestudar, repensar e descobrir soluções. Não é só da parte do Infante Sagres, mas também é com a câmara [do Porto], que aprovou o projeto inicial e que também achou que o hotel é uma propriedade emblemática, mas por outro lado respeitamos as necessidades de uma livraria como um espaço com a sua identidade”, declarou.

Adrian Bridge referiu que as soluções têm de ser encontradas com os projetistas e com a autarquia.