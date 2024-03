“É muito importante que toda a gente que se reviu no Livre nestas eleições e aqueles que, mesmo não votando no Livre, viram com agrado o crescimento do Livre, que saibam que o Livre sabe crescer e sabe crescer bem e em responsabilidade”, garantiu Rui Tavares.

O dirigente, que foi hoje reeleito como deputado para a Assembleia da República, defendeu que os resultados obtidos hoje pelo Livre, que conseguiu eleger um grupo parlamentar inédito de quatro deputados, mostram que “há espaço para uma esquerda verde europeia em Portugal”.

Numa intervenção de cerca de meia hora, o Livre voltou a apontar ao seu principal alvo: a extrema-direita, nomeadamente o Chega.

Tavares notou que a bancada do Chega aumentou mas contrapôs que “a do Livre também” e afirmou que os deputados do Livre estarão “à altura de contribuir para a democracia portuguesa, e com o resto dos progressistas e democratas, fazer o suficiente para que este balão da extrema-direita em Portugal seja um balão possível fazer estourar”.