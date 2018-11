O relatório divulgado hoje refere que a taxa de pobreza entre as crianças britânicas pode chegar aos 40%, acrescentando que um em cada cinco britânicos vive abaixo da linha de pobreza, de acordos com critérios nacionais.

Depois de uma missão de 12 dias no terreno, o responsável das Nações Unidas para a pobreza e diretos do homem, Philip Alston, concluiu que existe uma “forte deterioração da situação dos mais pobres”.

Cortes drásticos e congelamentos afetaram a maioria dos programas do governo. Ao mesmo tempo, Londres reestruturou o sistema de benefícios para incentivar o regresso ao trabalho.

A primeira-ministra Theresa May justificou a solidez desta política ao destacar a queda na taxa de desemprego, que passou de 7% em 2013 para 4,1% em setembro passado.

Mas Philip Alston observou que, ao desmantelar o estado social, a Grã-Bretanha vai acabar por violar as convenções das Nações Unidas, que protegem os direitos de mulheres e crianças.

Este relatório da ONU foi tornado público no meio de uma crise do governo, com Theresa May a enfrentar críticas e demissões no seu governo devido ao rascunho de acordo para o ‘Brexit’.

“Está claro que as consequências do ‘Brexit’ sobre as pessoas que vivem em situação de pobreza é uma consideração secundária”, referiu Philip Alston, explicando que o Reino Unido vai perder muito dinheiro de fundos europeus que podiam beneficiar as áreas mais carenciadas.