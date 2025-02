“AS PORTAGENS ESTÃO MORTAS. Manhattan, e toda NOVA IORQUE, ESTÃO SALVAS”, escreveu Trump, esta quarta-feira, na sua rede social Truth Social. “LONGA VIDA AO REI!”, disse ainda.

Na rede social X, a conta oficial da Casa Branca publicou o que parecia ser uma piada com uma falsa capa da revista TIME com Trump sorridente a usar coroa em frente ao horizonte da cidade de Nova Iorque com a mesma legenda.

As visões exageradas de Trump sobre o seu poder têm sido evidentes nas suas palavras e ações. O presidente já assinou ordens executivas que foram além do que é considerado legalmente permitido. Já demitiu funcionários, atropelou agências federais além da sua autoridade e congelou fundos que o Congresso já tinha aprovado.

Além disso, na semana passada, o presidente deixou claro que acreditava ter ampla margem de manobra para remodelar o governo da maneira que achasse adequada.

“Aquele que salva o seu país não viola nenhuma lei”, escreveu Trump nas redes sociais.