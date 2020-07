Em declarações à agência Lusa, o autarca comunista referiu que nas próximas semanas a Câmara Municipal de Loures irá, juntamente com a autarquia vizinha de Odivelas e com o Metropolitano de Lisboa, celebrar um protocolo para expandir o metro à zona do Hospital Beatriz Ângelo e do Infantado.

“Está já numa fase adiantada e será para perspetivar o traçado e a elaboração de projetos para a extensão do metropolitano nos concelhos de Loures e de Odivelas a partir daquilo que atualmente existe. Esperamos que isto esteja pronto dentro de algumas semanas”, estimou.

Relativamente à localização das estações, Bernardino Soares referiu que “ainda há acertos a fazer”, mas considerou que “a proposta que vai ser apresentada vai surpreender pela positiva”, acrescentando que “ainda não existe uma estimativa para o valor da obra”.

Atualmente, a linha Amarela do metro faz a ligação das estações do Rato (Lisboa) e de Odivelas.