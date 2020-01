O Procurador-Geral da República (PGR) angolano, Hélder Pitta Grós, disse hoje que "o repatriamento de capitais está muito ligado à questão da recuperação de ativos, no interior ou exterior do país. É aí onde teremos de focar a nossa atividade, pelo que vamos criar um gabinete específico para isso", em Luanda, Angola, 27 de dezembro de 2018. Falando hoje aos jornalistas no final da cerimónia de cumprimentos de fim de ano daquele órgão, que decorreu no Palácio da Justiça, em Luanda, Pitta Grós adiantou que existem já "contactos avançados no domínio da cooperação judiciária internacional". AMPE ROGÉRIO/LUSA

