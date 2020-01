A Efacec Power Solutions opera nas áreas da engenharia, energia e da mobilidade.

O anúncio da saída de Isabel dos Santos - constituída arguida em Angola no âmbito do 'Luanda Leaks' - acontece dois dias (22 de janeiro) depois do EuroBic ter comunicado que a empresária iria vender a sua participação no banco, medida que visa salvaguardar a confiança na instituição.

A filha do ex-Presidente angolano é ainda acionista da NOS, através da ZOPT, entidade detida pela Sonae e Isabel dos Santos, e da Galp Energia.

Na petrolífera portuguesa, a posição é indireta através da Esperaza Holding, a qual é controlada em 60% pela angolana Sonangol e 40% por Isabel dos Santos. A Esperaza Holding, conjuntamente com o grupo Amorim, detém a Amorim Energia, a qual é dona de 33,34% da Galp Energia.

A Amorim Energia tem como acionistas a Power, Oil & Gas (35%), Amorim Investimentos Energéticos (20%) e a Esperaza Holding BV (45%). Ou seja, Isabel dos Santos detém indiretamente cerca de 15% da Galp Energia.

O anúncio da venda da sua participação na Efacec acontece um dia depois de os três administradores não executivos da NOS com ligações à empresária - Jorge Brito Pereira, Mário Leite da Silva e Paula Oliveira - terem renunciado aos seus cargos na operadora.

A renúncia destes administradores aconteceu um dia depois da Procuradoria-Geral da República angolana ter anunciado que Isabel dos Santos tinha sido constituída arguida num processo em que é acusada de má gestão e desvio de fundos da Sonangol e que visa também portugueses alegadamente facilitadores dos negócios da filha do ex-Presidente José Eduardo dos Santos entre os quais Mário Leite da Silva e Paula Oliveira.

Um consórcio de jornalismo de investigação revelou no domingo mais de 715 mil ficheiros, sob o nome de ‘Luanda Leaks’, depois de analisar, ao longo de vários meses, 356 gigabytes de dados relativos aos negócios de Isabel dos Santos entre 1980 e 2018, que ajudam a reconstruir o caminho que levou a filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos a tornar-se a mulher mais rica de África.

(Notícia atualizada às 13h31)