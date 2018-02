Chegou a ser apontado como um dos sucessores de Pedro Passos Coelho, mas cedo anunciou que não seria candidato à liderança do PSD e, mais tarde, juntou-se ao leque de nomes que apoiaram Pedro Santana Lopes. Agora, pouco mais de um mês depois da vitória de Rui Rio nas eleições à presidência do PSD, anuncia a sua saída do Parlamento no dia 5 de abril.

Num dos discursos mais aguardados do Congresso, Montenegro afirmou que irá continuar a lutar ao lado do partido e assumiu uma futura disputa à liderança do PSD no futuro. “Conhecem a minha convicção e a minha determinação, se for preciso estar cá, eu cá estarei, para o que der e vier, sem receio de nada e sem estar por conta de ninguém, sou totalmente livre”, afirmou perante o 37.º Congresso do PSD, na intervenção mais aplaudida da tarde.

“Desta vez decidi não, se algum dia entender dizer sim, já sabem que não vou pedir licença a ninguém”, afirmou.

O antigo líder parlamentar pediu ao novo líder do partido que "concentre a sua energia e a energia da sua equipa no combate aos nossos adversários externos" e que "não transforme o partido numa agremiação dos amigos de Rui Rio", naquela que foi uma das passagens mais aplaudidas e com gritos de “PSD, PSD”.

Montenegro fez questão de sublinhar que “esta é a hora de Rui Rio” e prometeu “ajudá-lo” no seu mandato. “Eu quero dizer-lhe com toda a franqueza, eu desejo toda a sorte, que faça um bom trabalho, quero para si o que quereria para mim”, disse.

No entanto, Montenegro deixou vários recados internos ao novo presidente eleito e à sua equipa, pedindo que se terminem “as guerras artificiais e os adversários internos virtuais”.

“Eu não sou, não quero e não vou ser oposição interna a Rui Rio. Eu sou e continuarei a ser oposição a António Costa, a Catarina Martins e a Jerónimo de Sousa”, assegurou.

