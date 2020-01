O candidato à liderança do PSD Luís Montenegro reconheceu hoje a derrota nas eleições diretas e disse que já telefonou ao presidente Rui Rio a saudá-lo pela vitória, pedindo-lhe que tenha “a capacidade de devolver a unidade ao partido”.

"Ele foi o vencedor, é credor naturalmente do nosso cumprimento, do nosso desejo de que possa ultrapassar com êxito os próximos combates que o partido vai travar", disse Montenegro, referindo-se às eleições regionais dos Açores este ano e às autárquicas de 2021.

No entanto, disse também que, "não pondo em causa os resultados de hoje, mas com a responsabilidade e a legitimidade de representar cerca de 47% dos militantes", é importante que a direção do partido interprete "os resultados eleitorais do último ano e aquilo que resulta da avaliação que os militantes hoje fizeram".

Todavia, salientou, "é sobretudo importante que o PSD tenha paz e tenha unidade". "Todos temos de contribuir para acabar com a cultura de fação, com divisões insustentáveis, e com agressividades intoleráveis", defendeu.

"Todos temos de colaborar para o desidrato de unir o PSD, mas também disse muitas vezes na campanha, com frontalidade e lealdade, que essa unidade começa na liderança e no líder. Desejo que o dr. Rui Rio tenha a capacidade de poder devolver esta unidade ao nosso PSD", disse ainda.