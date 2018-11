Tem 91 anos e escreve dos posts mais interessantes do Facebook - sobre política, sobre fotografia e poesia, sobre economia e família. É embaixador e neto do presidente do Conselho que antecedeu Salazar. O tetravô fundou a Fábrica dos Pastéis de Belém e deserdou a filha, que preferiu o tesoureiro do Banco de Portugal a casar com um comerciante rico; era a bisavó Violante, a quem sempre ouviu dizer: "A energia vem-nos do amor, não do dinheiro (ou dos pastéis de nata)".

E energia é coisa que não falta a Luís Soares de Oliveira, bem como sentido de humor. "Combinações de nonagenários", escreveu um destes dias no seu mural: "Os três sobreviventes do curso do Colégio Militar de 1938-1945 combinaram almoçar. Um deles enviou ontem um email alegando motivos de força maior. Hoje, perto das 13:00, telefonei ao outro a perguntar se precisava de boleia. "Para quê?" "Para o almoço na Feitoria". "Ah, não posso ir". "Porquê?" "Já almocei"."

Foi aluno do Colégio Militar, tal como o avô tinha sido oficial de cavalaria, e, apesar de licenciado em Economia e Finanças, inicialmente optou pela carreira diplomática – Marcello Caetano fez parte do júri do último concurso a que se submeteu no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Passou pelas Nações Unidas, pela Embaixada de Washington, por Seul, por São Paulo e por Londres até receber uma proposta de José Manuel de Mello para liderar a diversificação do grupo no Brasil.

Marcello não gostou, mas teve de se render às evidências e deixar partir o seu colaborador. Luís Soares de Oliveira cumpriu bem a sua tarefa, mas acabou incompatibilizado com José Manuel de Mello. A separá-los, mais do que um oceano, uma revolução que veio alterar muito planos, muitas vidas. Esta é a de um homem que desde cedo, e também por força do primeiro casamento, com a filha do escritor Branquinho da Fonseca, conviveu com liberais e marxistas.

Diz que passou "sem deixar marca" e ficou intrigado quando o SAPO24 lhe pediu esta entrevista. Não poderíamos estar mais em desacordo; Luís Soares de Oliveira é uma mais-valia para quem tem a sorte de o ler, de o ouvir e de o conhecer.

"O meu avô foi presidente do Conselho, antecessor de Salazar. Odiava política e Carmona esteve até às cinco da manhã a convencê-lo a aceitar o lugar"

Começo por lhe perguntar pelo seu avô, militar, presidente do Conselho. Também foi aluno do Colégio Militar, havia essa tradição?



O meu avô foi presidente do Conselho, antecessor de Salazar, que derrubou dois governos militares em que participou. Era óbvio que Salazar queria ser chefe de governo, mas os militares do 28 de Maio não aceitavam, para eles o presidente do Conselho e o presidente da República tinham de ser oficiais generais. Quando o presidente Óscar Carmona convocou o meu avô, que odiava política, para uma reunião em Belém, eles já se conheciam, e Carmona esteve até às cinco da manhã a convencê-lo a aceitar o lugar. Salazar ficou ministro das Finanças e foi assim que começou o período mais ingrato da vida de Domingos de Oliveira, entre Janeiro de 1930 e Julho de 1932.

Não gostava de política porquê?



Era muito autêntico, e a política é a arte da dissimulação. Ele não aceitava isso, era pão-pão, queijo-queijo. E era muito respeitado pela sua figura moral, não pelas suas posições políticas. A única coisa que para ele foi sempre imperativo foi impedir o terrorismo, naquele tempo até os miúdos andavam com bombas no bolso. Para ele, todos os que pegassem em armas e não fossem militares deviam ir para os Açores, Cabo Verde ou Timor. Ele era pela ordem, acreditava que não podia ser a rua a mandar. E penso que isso ele conseguiu, estabelecer uma certa ordem, o que foi bom. Quando começou a Guerra Civil Espanhola, as coisas aqui não pegaram fogo, a oposição estava reduzida ao Partido Comunista, havia alguns guerrilheiros, alguns anarquistas... Lembro-me de que o meu avô mandou atirar sobre os navios, mesmo não sabendo se o seu filho, que era imediato, estava ou não dentro de um deles. Um navio encalhou na Caparica, outro na Cruz Quebrada, mas apanharam uns tiros. Por acaso o meu tio não estava a bordo, tinha ido apresentar-se no Arsenal de Marinha para embarcar e não o deixaram, mas o meu avô, que estava no Estoril e foi comandar para o quartel do alto da Parede, não fazia ideia disso. Ele era um mandão, mas adorava aquele filho, Augusto, que era engraçadíssimo, um bem-disposto.

"Do meu avô recebi uma lição muito importante: "Nunca mostres medo. Todos temos medo, mas ai de quem o mostra. O cobarde será manipulado toda a vida""

O que recorda do seu avô ou o que herdou dele?



Do meu avô recebi uma lição muito importante: "Nunca mostres medo. Todos temos medo, mas ai de quem o mostra. O cobarde será manipulado toda a vida". Perguntei-lhe como se domina o medo. "Enfrentando-o, fazendo sistematicamente aquilo que nos mete medo". E foi por isso que um dia me encontrei sozinho a pilotar um avião Piper Cub, sobre o Tejo e as salinas de Alverca, e que, mesmo não sendo dado à tauromaquia, desci duas vezes à arena, uma para pegar um garraio, outra, em Espanha, para passar uma vaca brava ao capote.

A família tem para si um peso muito grande, fala muito nos filhos, nos netos. Lembro-me de ter lido a certa altura que "conversas com a bisavó nunca são tempo perdido".



Violante Clara Alves Oliveira, a minha bisavó paterna, foi a pessoa mais antiga com quem falei. Nasceu quando ainda reinava em Portugal D. Maria II e o seu distinto marido, D. Fernando II (Casa de Saxe-Coburgo). Só já vi a sua beleza em fotos, foi uma senhora avançada para a época. Encontrava-a pousada num cadeirão de verga, muito almofadado, e de onde já não saía pelo seu pé. Tinha a voz sumida, uma prosa breve e repetida, mas que ainda entretinha. Recordo-me de, no Verão de 1939, acabada a Guerra Civil Espanhola e anunciada a II Guerra Mundial, ouvi-la dizer aos bisnetos: "Meninos, o mundo está roto". O seu pai, Domingos Raphael Alves, era um empreendedor e chegou do Brasil pronto para aplicar um bom capital. Por força de uma lei introduzida pelos liberais, os conventos, a grande indústria do absolutismo, estavam a ser encerrados, e ele comprou a receita dos pastéis conventuais salesianos e fundou a Fábrica dos Pastéis de Belém [1837]. Enriqueceu à custa da gulodice alheia e fez rico o filho Domingos, mas não a filha. Queria casá-la com um comerciante, mas a minha trisavó estava apaixonada pelo tesoureiro do Banco de Portugal, com quem casou. Acabou deserdada. Não sei se os meus avós terem nascido pobres foi graça ou desgraça. Mas foi ela que me ensinou isto: "A energia vem do amor, não do dinheiro (ou dos pastéis de nata)".

O seu avô era monárquico. Como se define?



O meu avô era respeitador do rei e da rainha, tinha uma grande admiração pela rainha D. Amélia. Mas admirava-a sobretudo porque ela era uma boa cavaleira. A minha mulher sim, é monárquica, mas sendo dinamarquesa é normal. E zanga-se comigo, diz que não respeito a monarquia [risos]. Fiquei muito intrigado com a sua curiosidade pelo que me respeita. Fui uma personagem transitória, passei sem deixar marca. Podia ter chegado mais longe, mas na altura do quase veio a revolução e o mundo ruiu. Foi o "Finis Patriae". Quer dizer, a revolução não foi nada que não esperássemos, pensávamos muitas vezes: "Quando isto der a volta...". Mas depois apanhou-nos de surpresa. Éramos jovens e recebi esse impacto. A verdade é que só percebi quem eu era no 25 de Abril. A minha vida pessoal ficou péssima de repente.

Porquê péssima?



Porque na altura eu era administrador do Banco Totta & Açores e quem estava na administração dos bancos e seguradoras foi para uma lista, ficou com as contas bancárias congeladas e não podia sair do país.

"O meu nome foi o único que foi mandado retirar da lista [dos administradores de bancos] por ordem directa do primeiro-ministro [Pinheiro de Azevedo]"

Mas saiu...



O Sá Machado, que era chefe de gabinete do primeiro-ministro, Pinheiro de Azevedo, disse-me: "Tens de ir ao teu banco perguntar se têm alguma coisa contra ti, pedes uma cartinha, trazes e deixamos-te ir". E lá fui eu ao banco. Lembro-me que estavam lá três administradores e eu disse: "Venho cá perguntar se os senhores têm alguma coisa contra mim". "Não, não temos nada contra si". ""E podem pôr isso por escrito?" Passaram-me uma carta, que ainda hoje tenho, assinada por Artur Santos Silva, e dali fui para São Bento, que estava cercado. De maneira que tive de telefonar ao Sá Machado de uma cabine pública: "É para dizer que tenho aqui o papelinho assinado, mas não consigo chegar aí". E do outro lado ele responde: "Olha, vê lá se consegues furar o cerco e traz uma sandwich que estamos aqui a morrer de fome". [risos] Eu disse pelo telefone que tinha o papel comigo e ele telefonou para a alfândega, ou não sei para onde, e tiraram-me da lista. É engraçado porque alguém escreveu um livro sobre o 25 de Abril e vinha lá a dizer que o meu nome foi o único que foi mandado retirar da lista por ordem directa do primeiro-ministro.

Isso foi depois do convite de José Manuel de Mello para liderar a diversificação do grupo no Brasil?



Sim. José Manuel de Mello disse-me em Londres, em 1972, que gostaria de falar comigo e convidou-me para jantar, mas pediu-me que levasse a minha mulher, que o assunto era importante e ela também teria uma palavra a dizer. Ele tinha estado comigo em São Paulo, onde fui cônsul-geral. Ao tempo, ele queria comprar lá um banco. E então disse-me que queria diversificar e expandir o grupo CUF no Brasil e queria que fosse eu a assumir o comando. Para mim era altamente tentador. A minha mulher não disse nada, mas do Brasil gostava muito e estava sempre pronta. Na altura ele disse-me: "Mas você vai precisar de tempo para pedir as licenças e tratar da papelada...". "Não vou, não", respondi eu. "Vou tratar disso muito depressa". Depois fui ter uma conversa com Marcello Caetano no Forte do Catalazete.