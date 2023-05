“Acabei de conversar por telefone com o Papa Francisco. Felicitei o Papa por seus esforços em defesa da paz na Ucrânia e na luta contra a pobreza”, disse o chefe de Estado brasileiro numa mensagem publicada na sua conta oficial no Twitter.

Lula da Silva também disse que agradeceu ao Papa pelos “gestos em defesa da democracia” no Brasil “nos últimos anos” e revelou que visitará Francisco no Vaticano “nos próximos meses” e que o convidou para visitar o Brasil.

Segundo uma nota do Governo brasileiro sobre o telefonema, as duas autoridades devem ter uma audiência no Vaticano em junho ou julho deste ano. O Papa Francisco recebeu o atual chefe de Estado brasileiro no Vaticano em fevereiro de 2020, quando o Presidente do Brasil era Jair Bolsonaro.

O comunicado do Governo brasileiro acrescentou que Lula da Silva também agradeceu ao Papa Francisco e à atuação da Igreja Católica em defesa da preservação da Amazónia, e as menções e solidariedade do Papa com o Brasil ao longo dos últimos anos.