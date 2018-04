O ex-presidente brasileiro Lula da Silva sentiu-se mal este sábado, 7 de abril, minutos depois confirmar que se ia entregar às autoridades.

Depois de discursar em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, fortaleza improvisada de Lula da Silva nos últimos dois dias, o ex-presidente do Brasil sentiu-se mal, tendo sido pedida a ajuda de médicos presentes no local.

Pouco depois, a organização adiantou que Lula já se estava a sentir melhor e atribuiu a indisposição ao calor que se faz sentir em São Paulo.

O incidente, que ao que tudo indica não será grave, teve lugar após um discurso mobilizador do ex-presidente, em que finalmente confirmou que se iria entregar às autoridades. Lula prometeu falar ontem, mas os prazos foram sucessivamente adiados, enquanto na justiça corriam pedidos para impedir a prisão imediata do ex-presidente — todas sem sucesso.

Nesta intervenção (que pode ler aqui), Lula disse estar a ser processado por um apartamento que não é seu e garantiu que não é contra a investigação Lava Jato — o maior escândalo de corrupção do Brasil. O ex-presidente apontou o dedo à comunicação social e aos juízes que são incapazes de ir contra a opinião pública.

"É que você não pode fazer julgamento subordinado à imprensa. Porque o juiz depois fala que não pode ir contra a opinião pública. Quem quiser julgar com base na opinião pública que largue a toga e vá ser candidato", defendeu. "Eu fico imaginado a tesão da Veja e da Globo colocando uma fotografia minha preso. (...) eles decretaram a minha prisão, e eu vou atender o mandato deles, porque quero transferir a responsabilidade", acrescentou, deixando assim claro que a sua decisão era entregar-se às autoridades.

Todavia, salientou: "A morte de um combatente não para a revolução".

"Se dependesse da minha vontade, eu não ia [entregar-se]. Mas eu vou (...) para eles saberem que vou provar a minha inocência". "É com a cabeça erguida quero chegar ao pé do delegado e dizer 'estou à sua disposição'", diz Lula, acrescentando que "a História vai provar que quem cometeu o crime foi o delegado que me acusou, o juiz que me julgou."

"Eu sairei dessa [situação] maior, mais forte, mais verdadeiro e inocente", disse o ex-presidente já no fim do tão aguardado discurso.

O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva tem permanecido no edifício da cidade brasileira de São Bernardo do Campo do Sindicato dos Metalúrgicos, violando o prazo de detenção decretado pelo juiz Sérgio Moro, que terminou ontem, sexta-feira, 6 de abril.

Hoje, o Supremo Tribunal Federal negou o mais recente pedido da defesa de Lula. Vários foram já tentados nos últimos dias, sem sucesso.

A prisão do ex-chefe de Estado — condenado a 12 anos e um mês de cadeia — está relacionada com um dos processos da Operação Lava Jato, o maior escândalo de corrupção do Brasil. Lula foi condenado por ter recebido um apartamento de luxo como suborno da construtora OAS em troca de favorecer contratos com a petrolífera estatal Petrobras.

A execução provisória da pena não deverá impedir juridicamente a candidatura presidencial de Lula da Silva, à frente nas sondagens para as eleições de outubro.

Luiz Inácio Lula da Silva, 72 anos, foi o 35.º Presidente do Brasil (2003-2011).