O ex-Presidente do Brasil Lula da Silva saiu hoje da sede do sindicato metalúrgico onde permanecia desde quinta-feira, depois de ser decretada a sua prisão, e subiu ao carro de som ao lado de Dilma Rousseff. Acenou aos apoiantes e, em silêncio, pelo menos para já, assiste à missa em homenagem da falecida esposa, Marisa Letícia. Já a cerimónia tinha começado quando se ficou a saber que Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou uma medida provisória para suspender a prisão do ex-presidente.

O ex-presidente Lula da Silva saiu finalmente do segundo andar do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, onde tem estado refugiado, para participar numa missa em homenagem de Marisa Letícia, que faleceu o ano passado.

Lula, sob quem pende um mandato de prisão, acenou aos apoiantes que se concentram em frente ao sindicato, e posicionou-se entre o padre que está a celebrar a missa e Dilma.

A cerimónia, que já estava programada, começou com mais de uma hora de atraso.

Não se sabe se Lula aproveitará a ocasião para falar ao apoiantes. Era esperado que o ex-presidente proferisse algumas palavras ontem, o que não se verificou. A cerimónia está a ser interrompida várias vezes pelos gritos dos manifestantes, que pedem a Lula que não se entregue às autoridades.

Entretanto, já a cerimónia tinha começado quando se ficou a saber que foi recusado o pedido da defesa junto do Supremo Tribunal Federal, apresentado ontem, em que se pedia uma medida provisória para suspender a prisão. A recusa foi do ministro relator Edson Fachin.

Esta é a mais recente tentativa da defesa de Lula para evitar a prisão do ex-presidente, condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção.

O ex-Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva permanece no edifício da cidade brasileira de São Bernardo do Campo do Sindicato dos Metalúrgicos, violando o prazo de detenção decretado pelo juiz Sérgio Moro, que terminou ontem.

Hoje, o Supremo Tribunal Federal negou o mais recente pedido da defesa de Lula. Vários foram já tentados.

Já ontem, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) do Brasil rejeitou pedido de 'habeas corpus', apresentado pelos advogados de defesa do ex-presidente para evitar a prisão imediata. O anúncio da decisão foi feito pelo juiz Felix Fischer, relator da operação Lava Jato no tribunal.

Na madrugada de quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal (STF) já tinha também negado um ‘habeas corpus’ também apresentado pela defesa de Lula da Silva, que visava evitar a sua prisão antes de se esgotarem os recursos na Justiça.

Anteriormente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já havia também negado um ‘habeas corpus’ preventivo a Lula da Silva, condenado a 12 anos de prisão e um mês por corrupção passiva e branqueamento de capitais.

A prisão do ex-chefe de Estado — condenado a 12 anos e um mês de cadeia — está relacionada com um dos processos da Operação Lava Jato, o maior escândalo de corrupção do Brasil. Lula foi condenado por ter recebido um apartamento de luxo como suborno da construtora OAS em troca de favorecer contratos com a petrolífera estatal Petrobras.

A imprensa brasileira está a avançar com a possibilidade de Lula se entregar às autoridades depois da missa que está a ser celebrada em honra da sua falecida esposa.

A execução provisória da pena não deverá impedir juridicamente a candidatura presidencial de Lula da Silva, à frente nas sondagens para as eleições de outubro.

Luiz Inácio Lula da Silva, 72 anos, foi o 35.º Presidente do Brasil (2003-2011).