A ação, destinada a jovens jornalistas, é desenvolvida em parceria com o Parlamento Europeu e vai decorrer em Lisboa, na sede da Lusa, entre 08 e 10 de novembro.

“Numa altura em que se aproximam as eleições europeias, é fundamental que cada jornalista saiba o que é a Europa, a União Europeia, como funciona e como são tomadas as decisões que tanto influenciam as nossas vidas”, explicou a Diretora de Informação da Lusa, Luísa Meireles.

“Por isso, este curso nos parece muito importante para tantos jornalistas que, de uma maneira ou de outra, serão chamados a reportar sobre o assunto. É preciso saber para depois contar”, acrescentou.

A primeira edição deste programa realizou-se em abril.

Nesta segunda edição, voltam a ser selecionados dez jovens jornalistas e, no final, os melhores terão a oportunidade de completar a formação na sede do Parlamento Europeu.

Financiada pelo Parlamento Europeu, o curso de formação tem direção científica de Miguel Poiares Maduro, Diretor da Católica Global School of Law e Presidente do Conselho Executivo do Observatório Europeu dos Media Digitais, e conta com professores universitários, eurodeputados, especialistas e outros profissionais com reconhecida experiência europeia.

As candidaturas podem ser enviadas até 09 de outubro através da página ou para o email escolalusa@lusa.pt.