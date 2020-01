O local escolhido foi a Praça Luís de Camões, onde, sobre a calçada, foi disposta uma carreira de papéis com a listagem de milhares de migrantes que morreram quando tentavam chegar por mar à Europa. Barquinhos de papel, simbolizando as precárias embarcações em que viajam, estavam pendurados em estendais.

Junto à estátua do poeta quinhentista, que descreveu em "Os Lusíadas" os feitos dos navegadores portugueses, amontoavam-se alguns coletes salva-vidas e revezavam-se membros da organização da iniciativa, que, ao microfone, iam enumerando o número das vítimas, a sua origem e as circunstâncias em que morreram.

Alguns transeuntes, sobretudo turistas, paravam momentaneamente e tiravam fotos às "listas de migrantes" colocadas no chão, onde se lia escrito em inglês: "Não vamos esquecer-vos".

Um dos membros da plataforma HuBB - Humans Before Borders, José Cortez, que ia abordando as pessoas que passavam, entregando um panfleto, justificou à Lusa a ação com a necessidade de "mostrar que todas as pessoas que morreram ao tentar chegar à Europa, a um porto seguro", fugindo de uma guerra ou em busca de melhores condições de vida, "são vidas humanas, não apenas números".