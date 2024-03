A campanha promovida pela organização internacional WWF - World Wide Fund for Nature (Fundo Mundial para a Natureza) assinalou-se em 23 de março em todo o mundo, entre as 20:30 e as 21:30 locais, e levou cidadãos, empresas, municípios e organizações a desligar luzes e aparelhos eletrónicos não-essenciais, visando um planeta mais sustentável.

A iniciativa nasceu em 2007, em Sidney, na Austrália, quando 2,2 milhões de pessoas e mais de 2.000 empresas apagaram as luzes por uma hora, como um momento simbólico de reflexão e sensibilização para a necessidade da proteção do planeta e de reduzir o impacto da sua atividade no ambiente.

"Desliga-te e dedica uma hora para ao planeta. No dia 23 de março, dedica 60 minutos a fazer algo positivo pelo nosso planeta. É assim tão simples", escreveu a WWF Portugal na sua página da Internet.