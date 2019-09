Escolheram a agricultura por ser “uma porta para trabalhar o ano completo”, num circuito que percorre todo Portugal.

“Agora maçã, depois começam no kiwi, depois azeitona”, concretizou, indicando que “o mais difícil é o primeiro ano” depois da chegada a Portugal decido às burocracias da legalização.

“Ter tudo legal” é a preocupação de Nuno Martins, produtor de maçã com 25 hectares de pomares, que recorreu aos serviços desta empresa para resolver o problema da falta de mão-de-obra.

“Nesta altura há duas culturas com bastante quantidade para apanhar, que é a maça e a vinha, e o pessoal de Carrazeda não chega, temos de recorrer a mão-de-obra estrangeira ou de fora. Precisamos de muita gente em pouco tempo, setembro, outubro”, contou.

Nuno já teve trabalhadores de várias nacionalidades e o recurso aos estrangeiros “já vem de há mais de 10 anos, desde que a área de produção aumentou”.

Este produtor oferece inclusive alojamento, recorrendo ao arrendamento de casas na vila, mas já tem colegas com alojamento próprios nos pomares para este fim.

Com a apanha da maçã no pico atualmente, Nuno traz nos pomares 30 trabalhadores, metade estrangeiros e metade de Carrazeda, incluindo estudantes que aproveitam para ganhar dinheiro enquanto não começam as aulas.

É o caso de Carla Pereira que há já alguns anos anda na apanha durante mais ou menos 15 dias para ajudar no curso de Serviço Social, que está a tirar em Castelo Branco.

O início da campanha da maçã tornou-se numa dor de cabeça para outros produtores agrícolas como Gil Freixo, da vizinha Santa Comba da Vilariça, que dá trabalho de abril a outubro e na apanha precisa de uma média de 40/50 trabalhadores diários para a cultura do pêssego típica do fértil Vale da Vilariça, junto com a nectarina.

“Só não temos dificuldades no mês e julho e parte de agosto, depois começa a maçã e eles mudam-se para a maça. Oferecem mais, o pêssego não dá para pagar mais”, desabafou à Lusa.

Também Gil Freixo e outros produtores do vale recorrem à mão de obra estrangeira, que inclui trabalhadores até do Nepal, mas nunca têm a certeza de quantas pessoas vão ter no campo a trabalhar devido à concorrência.

Em relação à mão-de-obra local, diz que anteriormente perto da aldeia, os produtores conseguiam “facilmente contratar e agora, ultimamente, as pessoas têm apoios para estarem em casa sem trabalhar por isso não estão interessadas em trabalhar”.

A solução “não é obrigar ninguém a trabalhar”, mas defende que devia haver um acordo entre os produtores e o centro de emprego que permitisse encontrar uma solução satisfatória para ambas as partes.

As consequências da atual situação, como apontou, já são visíveis na produção.

“É chegar ao tempo e não conseguirmos fazer o trabalho, acontece várias vezes, no ano passado não conseguimos apanhar a fruta no tempo ideal da maturação, vai acabar por cair”, concretizou.

Gil Freixo afirma que ele e outros produtores já estão a pensar “mudar a cultura para outras que não necessitem tanta mão-de-obra, por exemplo o olival, a amêndoa”.

Também o presidente da Câmara de Carrazeda de Ansiães, João Gonçalves, defende a “necessidade premente (de) adaptar a legislação laboral” à realidade das campanhas sazonais baseadas na tradicional jeira paga ao dia em valores que vão de 35 a 50 euros.

A tendência é para a oferta de trabalho crescer segundo indicadores como as manifestações de investimentos ligados ao setor manifestadas para os 40 novos lotes vão ser criados na zona industrial.

A necessidade de mão-de-obra e a presença de estrangeiros para a colmatar “também é uma foram de combater o despovoamento” com as comunidades de imigrantes que já ali vivem em permanência e já tiveram filhos no concelho.

“Eles já são uma percentagem muito interessante da comunidade escolar, cerca de 10% dos alunos do agrupamento são filhos desses emigrantes”, enfatizou.

São cerca de 50 crianças de comunidades que já merecem a atenção da Associação de Municípios da Terra Quente Transmontano que está a trabalhar um plano para aprofundar o conhecimento e apoio à integração nos concelhos de Carrazeda de Ansiães, Vila Flor, Macedo de Cavaleiros, Mirandela e Alfândega da Fé.