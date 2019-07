Proteção Civil: 90% do incêndio em Mação e Vila de Rei está em fase de resolução

No balanço da manhã desta terça-feira, a Proteção Civil dá conta de uma situação "consideravelmente mais favorável" no que diz respeito aos incêndios em Mação e Vila de Rei, com "90% do incêndio em resolução e uma grande percentagem deste já em consolidação".

O comandante Luís Belo Costa salientou que os trabalhos realizados durante a noite foram "bastante frutíferos", tendo-se conseguido travar a progressão do fogo em zonas "extraordinariamente difíceis".

Apesar das condições meteorológicas favoráveis durante a manhã de hoje, a Proteção Civil alerta que o dia de hoje vai ser semelhante aos últimos dias, com temperaturas elevadas e o vento a intensificar a partir da hora do almoço. Será "uma tarde que nos vai trazer dificuldades", assumiu Luís Belo Costa.

Informa o comandante que já não há "frentes vivas" e que a prioridade são os 10% do perímetro que faltam consolidar.

De referir que o incêndio, que deflagrou no sábado em Vila de Rei (Castelo Branco) e alastrou ao concelho de Mação (Santarém) estava já sem frentes ativas às 23:45 de segunda-feira, com a situação no terreno a decorrer de forma "relativamente calma", informou ontem o vice-presidente da câmara e responsável pela Proteção Civil, António Louro.

Desde o início desta ocorrência registaram-se 16 feridos — 15 ligeiros e 1 grave —, dos quais 2 civis e 14 operacionais. No total, 39 pessoas foram assistidas pelo INEM.

Também durante a madrugada desta terça-feira foi dominado o fogo no concelho de Penedono, em Viseu. O reacendimento de segunda-feira do incêndio que deflagrou no domingo na freguesia de Beselga, concelho de Penedono, foi dominado às 04:07 de hoje, disse à Lusa uma fonte da proteção civil.