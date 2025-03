"Foi aprovado", disse Sissi no encerramento da reunião da Liga Árabe, cujo objetivo era aprovar um plano alternativo ao do presidente americano Donald Trump, que propõe que o território palestiniano fique sob controlo americano e transferir a sua população para os países vizinhos, Egito e Jordânia.

Recorde-se que o movimento islamista palestiniano Hamas pediu esta terça-feira aos líderes árabes reunidos no Cairo que “recusem” o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Esperamos um papel árabe eficaz que ponha fim à tragédia humanitária criada pela ocupação na Faixa de Gaza (...) e frustre os planos da ocupação [israelita] de deslocar” os palestinianos, disse o Hamas.

Depois da reuniao, o Hamas afirmou que aceita o plano adotado por dirigentes árabes para reconstruir a Faixa de Gaza e a criação de um comité que supervisione a reconstrução e governo no território, devastado pela guerra.

"Aceitamos o plano de reconstrução de Gaza adotado no comunicado final da reunião e pedimos que sejam garantidos todos os recursos necessários para que seja um sucesso", declarou o movimento islamista em comunicado.

Os líderes da Liga Árabe reuniram esta terça-feira. A reunião coincide com a paralisação das negociações entre o Hamas e Israel sobre as próximas fases do cessar-fogo que começou em 19 de janeiro em Gaza.

A primeira fase da trégua terminou no último fim de semana sem acordo sobre os próximos estágios e Israel ordenou a suspensão da entrada de mercadorias e suprimentos no território palestiniano.

*Com AFP