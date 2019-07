A esta hora, estava ainda por dominar o incêndio na freguesia de Fundada, concelho de Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, que estava a ser combatido por 1.025 operacionais, com o apoio de 328 veículos.

O incêndio que teve início em Vila de Rei às 14:50 de sábado destruiu até segunda-feira 8.558 hectares, de acordo com Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais (EFFIS).

Vários incêndios deflagraram no distrito de Castelo Branco ao início da tarde de sábado. Dois com origem na Sertã e um em Vila de Rei assumiram maiores dimensões, tendo este último alastrado, ainda no sábado, ao concelho de Mação, distrito de Santarém.

No mais recente ‘briefing’ com os jornalistas, às 20:00 segunda-feira, a Proteção Civil anunciou que, depois de uma tarde de reativações e de um combate difícil, o fogo estava “em resolução” no concelho de Vila de Rei, enquanto 70% do incêndio em Mação estava também “em rescaldo”.

Trinta e nove pessoas foram assistidas no âmbito deste incêndio, das quais 15 são consideradas feridos ligeiros e uma sofreu ferimentos com gravidade. Destes 16 feridos, cinco são civis.

Depois de Portugal ter solicitado “assistência bilateral”, foram mobilizados para o combate dois aviões pesados anfíbios espanhóis.

Ainda segundo o ´site’ do EFFIS consultado hoje, este ano já arderam em Portugal 17.498 hectares, num total de 122 fogos.