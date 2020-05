Em comunicado, “a Direção dos Serviços de Turismo (DST) anuncia o cancelamento do 31.º Concurso Internacional de Fogo de Artifício de Macau (CIFAM), previsto para os meses de setembro e outubro deste ano, após prudente avaliação e ponderação, devido ao impacto a nível mundial da pandemia gerada pela pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus”.

A decisão é justificada pelas restrições nas fronteiras a nível mundial que colocam dificuldades em confirmar as equipas participantes no evento internacional, bem como em garantir o transporte de materiais e equipamentos pirotécnicos.

A DST informou ainda que “está a proceder a outros ajustes no planeamento do calendário de eventos do terceiro e quarto trimestres deste ano, incluindo o adiamento da 8.ª Expo Internacional de Turismo (Indústria) de Macau para setembro”.

A possibilidade de o Festival de Luz em Macau ser antecipado de dezembro para finais de setembro e outubro está também a ser ponderada, acrescentou a mesma entidade.

Na terça-feira, as autoridades de Macau já tinham anunciado que as Regatas Internacionais de Barcos-Dragão de Macau 2020, agendadas para final de junho, não iriam contar com equipas internacionais devido à pandemia, com a competição a passar de três para dois dias.