O chefe do Governo de Macau ordenou hoje o encerramento dos casinos "para garantir a segurança da vida e dos bens da população", no momento em que o super tufão Saola se aproxima do território.

"A partir da emissão do aviso prévio sobre o içar do sinal de tempestade tropical superior a 8 pela Direção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (DSMG), serão encerrados temporariamente os locais e recintos de exploração de jogos de fortuna ou azar", informaram as autoridades, que se preparam para emitir o segundo sinal de alerta mais elevado às 23:00 (16:00 em Lisboa). "A revogação do encerramento temporário dos locais e recintos acima referidos será anunciada posteriormente", acrescentaram. A probabilidade de elevar o sinal de alerta mais elevado (10) é moderada, indicou a Direção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) de Macau, devendo acontecer este sábado, quando se prevê que o super tufão passe a menos de 50 quilómetros do território. As autoridades já emitiram o segundo alerta mais elevado para inundações (vermelho), estimando que o nível da água acima do pavimento atinja valores entre 1,5 e 2,5 metros, numa altura em que Macau se encontra em estado de prevenção imediata e registou um ferido e quase 150 pessoas a procurarem refúgio nos centros de acolhimento de emergência. As fronteiras foram encerradas e o serviço de transportes públicos foi suspenso, assim como a circulação rodoviária nas pontes. As autoridades anunciaram o encerramento de escolas e de parques de estacionamento, e cancelaram mais de uma centena de voos no aeroporto internacional de Macau. O Consulado-geral de Portugal em Macau e Hong Kong anunciou também o encerramento temporário, até que o grau de alerta desça para o nível 3. Na China continental, foi emitido um alerta máximo, assim como em Hong Kong. Os serviços meteorológicos chineses indicaram já que o Saola pode tornar-se no tufão mais forte desde 1949 a atingir o delta do rio das Pérolas, que inclui cidades como Macau, Hong Kong e Shenzhen. A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, cuja emissão depende da proximidade da tempestade e da intensidade do vento. Os avisos para as inundações têm cinco níveis: azul, amarelo, laranja, vermelho e preto. Em setembro de 2018, o tufão Mangkhut provocou 40 feridos e inundações graves no território. Um ano antes, o Hato causou 10 mortos e 240 feridos.