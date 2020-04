Esta câmara do distrito de Bragança irá distribuir 150 computadores “aos alunos carenciados do concelho para que possam, sem qualquer limitação, acompanhar o programa de ensino à distância definido pelo Governo”.

O presidente da Câmara, Benjamim Rodrigues, justificou que o município não quer que “as crianças do concelho fiquem para trás” e com esta medida pretende “criar as ferramentas para que os estudantes possam acompanhar de forma condigna o ensino à distância”.

De acordo com o autarca, já foi feito um levantamento dos alunos que necessitam desta ajuda para começarem a receber os computadores.

O presidente da Câmara indicou que os casos de maior necessidade se concentra no meio rural, concretizando que há 71 crianças do primeiro ciclo a necessitar de equipamento, 45 do segundo ciclo e 33 no terceiro ciclo.