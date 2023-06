A agência Lusa tentou, sem sucesso, o contacto entre as 06h e as 07h com o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira para fazer um ponto de situação sobre os eventuais efeitos durante a madrugada devido ao aviso vermelho de mau tempo emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Contactados pela Lusa fonte dos Bombeiros Municipais de Machico e a Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz adiantaram que durante a noite foram registadas pequenas inundações, derrocadas e quedas de árvores, sem gravidade.

Hoje mantêm-se hoje vários troços de estradas regionais cortados ou condicionados e alguns voos de e para o aeroporto da ilha foram cancelados.

Na segunda-feira, a Câmara Municipal de Machico, no extremo leste da Madeira, indicou que foram registadas várias ocorrências relacionadas com pequenas derrocadas que provocaram o encerramento parcial das estradas, transbordo de ribeiros e ligeiras inundações, mas sem registo de situações de gravidade.

Em Santa Cruz, também na zona leste, o serviço municipal de proteção civil registou na segunda-feira à noite 19 ocorrências, ao passo que o município de Câmara de Lobos, contíguo ao Funchal a oeste, reportou como ocorrência mais significativa uma derrocada na Fajã das Galinhas, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, que tornou intransitável a estrada de acesso à localidade.

Por causa do mau tempo, a empresa de transportes públicos Horários do Funchal emitiu um comunicado na segunda-feira no qual admite “constrangimentos nos transportes”.

Já a Empresa de Eletricidade da Madeira informou que estarão hoje encerrados todos os balcões de atendimento ao público, incluindo na sede, mas o Serviço de Apoio ao Cliente funcionará normalmente através da respetiva linha telefónica.

Por outro lado, o Governo da Madeira decidiu suspender a atividade letiva em todas as escolas e em todos níveis de ensino na ilha da Madeira no dia de hoje, retomando a atividade normal na quarta-feira (07 de junho).

A Universidade da Madeira também determinou o encerramento de todos os serviços no dia de hoje.

A costa sul e as regiões montanhosas da ilha estão sob aviso vermelho desde as 15:00 de segunda-feira devido à previsão de chuva forte e persistente por causa da passagem da depressão Óscar.

O aviso vermelho, o mais grave de uma escala de três, foi emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e está em vigor até às 15h de terça-feira, sendo que o período mais crítico deverá ocorrer entre as 06h e as 09h. Os vários executivos municipais da zona sul da ilha reforçaram os meios para atuar em caso de necessidade.