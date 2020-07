A notícia é avançada na edição de hoje do Diário de Notícias da Madeira. A medida terá sido antecipada devido à realização, há duas semanas, de uma prova de automobilismo na ilha que juntou milhares de pessoas nas estradas sem garantia de respeito pelo distanciamento social. Segundo avança o jornal, às 18 horas "o Governo Regional vai dar mais detalhes sobre a medida, em conferência de imprensa".

As infrações registadas na altura levaram o executivo madeirense a antecipar uma medida que estava prevista apenas para setembro, no regresso às aulas. Ficam excluídas da obrigatoriedade do uso de máscara crianças e pessoas com situações de saúde que não recomendem o uso de máscara.

Em agosto, a região acolhe o Rali Vinho Madeira, prova que habitualmente junta muito público, e em setembro terá lugar a Festa da Flor e a Festa do Vinho.

A Madeira registou até à data 105 casos de infeção por Covid-19, mas não teve qualquer vítima mortal. Atualmente, a região tem 8 casos ativos.