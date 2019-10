“No quadro dos assuntos pendentes com a República, estamos disponíveis para um diálogo construtivo e consequente que conduza a resultados práticos para a vida dos nossos cidadãos”, disse Miguel Albuquerque, no curto discurso após a assinatura do acordo programático da coligação para a formação do Governo Regional da Madeira PSD/CDS, que decorreu no Museu da Imprensa, em Câmara de Lobos.

O líder social-democrata madeirense complementou estar “confiante que é chegado o tempo de uma convergência responsável nestas matérias”.

Considerou ainda que “estão criadas as condições de estabilidade, confiança e coesão política para a constituição de um governo de legislatura, cumprindo a vontade expressa” dos madeirenses.

Miguel Albuquerque salientou que hoje foi assinado o acordo de legislatura entre os dois partidos da coligação, no qual, "de forma transparente”, foram estabelecidas “as bases de relacionamento parlamentar, governamental e partidário para os próximos quatro anos”.

O governante regional assegurou que os madeirenses podem “estar confiantes na solução encontrada, salientando que esta é "estável, robusta e consistente”.

“A partir de agora vamos constituir governo e apresentaremos no parlamento um programa para esta legislatura”, adiantou, garantindo que vai “corresponder aos compromissos” assumidos e “irá de encontro às expectativas e anseios da população”.