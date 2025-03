“A estabilidade, mais do que um desejo dos políticos responsáveis, é uma exigência do povo. Parabéns aos madeirenses, aos porto-santenses e ao PSD/Madeira”, afirmou José Manuel Bolieiro numa mensagem publicada nas redes sociais.

Na curta publicação, o líder do executivo açoriano de coligação PSD/CDS-PP/PPM e do PSD/Açores, endereçou “ao companheiro Miguel Albuquerque” as suas “mais calorosas saudações pela decisão do povo que lhe dá o encargo de continuar o caminho de desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira”.

“Agora, as regiões autónomas prosseguirão, juntas, a sua defesa de desenvolvimento e de esclarecimentos da responsabilidade do Estado”, assegurou Bolieiro.

O PSD venceu as eleições legislativas regionais antecipadas da Madeira, falhando por um deputado a maioria absoluta, de acordo com os dados oficiais provisórios, que indicam que o JPP se tornou o principal partido da oposição, deixando para trás o PS.

Segundo informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do MAI, os sociais-democratas obtiveram 43,43% dos votos (62.085 votos) e 23 lugares na Assembleia Legislativa Regional, constituída por um total de 47 deputados.

O JPP alcançou 21,05% dos votos (30.094 votos) e 11 mandatos no parlamento regional, enquanto o PS teve 15,64% (22.355) e oito lugares na Assembleia Legislativa Regional, seguindo-se o Chega, que elegeu três deputados, a IL e o CDS-PP, que obtiveram um cada.

Ao círculo eleitoral único do arquipélago, com 47 assentos parlamentares, concorrem 14 listas: CDU (PCP/PEV), PSD, Livre, JPP, Nova Direita, PAN, Força Madeira (PTP/MPT/RIR), PS, IL, PPM, BE, Chega, ADN e CDS-PP.