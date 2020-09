“Hoje há três novos casos positivos a reportar, pelo que a região passa a contabilizar um total cumulativo de 203 casos confirmados de covid-19″, refere o boletim diário epidemiológico, salientando-se tratar-se de três casos importados identificados na operação de rastreio do aeroporto da Madeira, dois provenientes da Colômbia e um do Reino Unido.

A região mantém o total de 148 casos recuperados de covid-19, pelo que são hoje 55 os casos ativos, dos quais 44 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 11 são casos de transmissão local

Relativamente ao isolamento dos casos positivos, 27 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada e 28 em alojamento próprio.

O IASAÚDE adianta que o doente que se encontrava hospitalizado na unidade polivalente dedicada à covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça teve alta e foi transferido para a unidade hoteleira dedicada a este isolamento, havendo “ainda a reportar cinco novas situações que se encontra em estudo pelas autoridades de saúde”.

Até hoje, foram contabilizadas na Região Autónoma Madeira 1.663 notificações de casos suspeitos de covid-19, dos quais 1.460 não se confirmaram, refere o boletim epidemiológico.

À data, 16.408 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, com recurso à aplicação MadeiraSafe, 7.537 destas pessoas estão em vigilância ativa.

Relativamente aos testes para despiste de covid-19 realizados na região, até ao fim de domingo, no laboratório de Patologia Clínica do Serviço Regional de Saúde, foram processadas 105.115 amostras para teste de PCR.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 62.232 colheitas para teste à covid-19 realizadas até às 17:00 do dia de hoje.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 961.531 mortos e mais de 31,1 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.920 pessoas dos 69.200 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.