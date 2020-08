No total, a Madeira reporta “43 casos ativos, dos quais 32 são importados, e foram identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira, e 11 são de transmissão local”, aponta o IASAÚDE.

Todos os casos ativos estão em situação de isolamento, estando 22 pessoas numa unidade hoteleira e 21 em alojamento próprio.

No boletim epidemiológico, o Instituto anuncia que, até hoje, foram contabilizadas no arquipélago 1.620 notificações de casos suspeitos, mas 1.459 deram resultados negativos.

Nesta informação, pode também recordar que até à presente data, nos vários concelhos da Madeira, as autoridades de saúde estão a acompanhar 16.839 pessoas através da aplicação telemóvel, das quais 7.605 estão em vigilância ativa.

No que diz respeito à realização de testes de despiste do novo coronavírus, o IASAÚDE diz que o laboratório de patologia Clínica do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) processou até o final do dia de domingo 75.105 amostras para teste PCR na região.

Já no que concerne à operação de rastreio de viajantes implementada nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, reporta um total cumulativo de 43.294 colheitas para teste à covid-19 até às 18:00 de hoje.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 847.071 mortos e infetou mais de 25,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.822 pessoas das 58.012 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.