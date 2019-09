O número de mesas de voto nas 54 freguesias da região autónoma foi indicado à Lusa por fonte oficial da organização do processo eleitoral.

Na mesa número 12, na Escola Básica da Ajuda, na freguesia de São Martinho, vão votar o cabeça de lista do PSD e atual presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o cabeça de lista do partido do Governo da República (PS), Paulo Cafôfo, ex-presidente da Câmara do Funchal.

Os adversários não deverão, contudo, cruzar-se, já que, segundo as candidaturas, o social-democrata vota às 11:45 e o socialista às 13:00.

As eleições regionais legislativas da Madeira contam com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional.

PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR são as 17 candidaturas validadas para estas eleições, com um círculo único.

Nas regionais de 2015, os sociais-democratas seguraram a maioria absoluta – com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares.